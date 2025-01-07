«Трактор» обыграл «Ладу» со счетом 5:0

Хоккейный клуб «Трактор» завершил домашнюю серию победой над командой «Лада» (Тольятти) со счетом 5:0.

Шайбы в составе победителей забросили Виталий Кравцов, Владимир Жарков, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов и Василий Глотов.

В ходе матча произошли несколько инцидентов: Чарльз Робинсон подрался с Данилой Моисеевым, а Григорий Дронов получил травму в столкновении. В итоге «Трактор» сохранил первое место в Восточной конференции, а «Лада» осталась на четвертом месте.