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В Марий Эл в столкновении «Приоры» со снегоуборочным «КамАЗом» погиб человек

На трассе «Звенигово — Шелангер — Морки» в Марий Эл произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Авария случилась около 16:15 на 76-м километре дороги. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с снегоуборочным «КамАЗом». В результате происшествия погибла пассажирка легковушки. Водителя и еще нескольких пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, доставили в больницу.

Прокуратура Моркинского района контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Анар Зейналов

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