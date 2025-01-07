Во Франции назвали успешный саммит БРИКС в Казани тревожным сигналом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность успешным проведением саммита БРИКС в Казани. Об этом глава МИД заявил на конференции французских послов в Париже, передает ТАСС.

Также министр призвал не упускать инициативу в формировании будущего мира.

«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее, это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — сказал господин Барро

XVI саммит БРИКС прошел в Казани в октябре. В нем приняли участие делегации более 30 стран, свыше 20 из которых возглавили высшие руководители. Также в саммите приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры ряда государств, не входящих в объединение.

Анар Зейналов