Из Нальчика в Казань запустят авиарейсы в 2025 году

В 2025 году из международного аэропорта Нальчик начнутся авиарейсы в Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслана Дышекова.

По словам министра, в республиканском бюджете на субсидирование авиарейсов в этом году заложено 57 млн руб. «Благодаря этому появятся новые рейсы: это Казань, Республика Татарстан, и дополнительный рейс в Северную столицу. Сейчас из Нальчика самолет в Санкт-Петербург летает, но не каждый день. В 2025 году их станет больше», — отметил господин Дышеков.

Министр также подчеркнул, что все договоры уже подписаны. Кроме того, с 4 января начал работать рейс между Нальчиком и Сочи.

Анар Зейналов