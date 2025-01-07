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Прокуратура начала проверку после гибели рабочего под поездом в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после гибели сотрудника железной дороги около станции Екатеринбург-Сортировочный, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, железнодорожник планировал сократить путь и полез под вагон грузового поезда. «В этот момент состав начал движение»,— добавили в прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что проверят исполнение законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и законодательства об охране труда.

Василий Алексеев

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