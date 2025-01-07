Прокуратура начала проверку после гибели рабочего под поездом в Екатеринбурге
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после гибели сотрудника железной дороги около станции Екатеринбург-Сортировочный, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, железнодорожник планировал сократить путь и полез под вагон грузового поезда. «В этот момент состав начал движение»,— добавили в прокуратуре.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве подчеркнули, что проверят исполнение законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и законодательства об охране труда.