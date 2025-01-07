Глава СКР потребовал устроить проверку после избиения посетителя ТРЦ «Гринвич»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о противоправных действиях охранников в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) в Екатеринбурге, которые закрыли посетителя в подсобном помещении и избили, применив наручники и угрожая пистолетом, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сотрудники ТРЦ заподозрили мужчину в вандализме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее Telegram-канал «Дно Исети» сообщал, что инцидент произошел в ТРЦ «Гринвич». «Молодой человек рассказал, что его остановили из-за подозрения в вандализме, так как у него были руки в краске, а в пакете баллончики. Пострадавший занимается граффити»,— сказано в сообщении. По данным Telegram-канала, досмотр посетителя ТРЦ проводился «без участия полицейских».

«В комнате его пристегнули наручниками, да так сильно, что рука опухла и остались гематомы»,— добавили в Telegram-канале.

Доклад о ходе процессуальной проверки генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Василий Алексеев