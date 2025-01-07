Сотрудники зоопарка Ростова помогают спасать птиц в Краснодарском крае
Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону активно участвуют в спасении жизни птиц, пострадавших от розлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Фото: t.me / vitishko
Так, орнитолог ростовского зоопарка Дарья Корецкая помогает в реабилитации очищенных от мазута птиц. Их доставляют с побережья Черного моря в краснодарский «Сафари-парк». По словам орнитолога, части птиц дают сорбенты и препараты, которые поддерживают печень. Тех птиц, которые чувствуют себя нормально, отсаживают в общие вольеры, но продолжают следить за их здоровьем.
Сейчас в Краснодар прибыли ветеринарные врачи из Ростова, которые обследуют птиц, проведут специальные процедуры и будут наблюдать за их состоянием.
«Работа зоопарка будет проводиться до последней спасенной птицы», — сообщили в зоопарке.