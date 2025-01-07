Бастрыкин потребовал проверить данные об избиении клиента заведения в Сухом Логу
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении мужчины в одном из развлекательных заведений Сухого Лога (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в январе владелец и сотрудники заведения нанесли посетителю ножевое ранение.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,— добавили в СКР.
О предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки генералу Бастрыкину доложит и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в пресс-службе.