Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал проверить данные об избиении клиента заведения в Сухом Логу

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении мужчины в одном из развлекательных заведений Сухого Лога (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в январе владелец и сотрудники заведения нанесли посетителю ножевое ранение.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,— добавили в СКР.

О предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки генералу Бастрыкину доложит и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в пресс-службе.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...