На трассе Джубга — Сочи из-за оползня ввели реверсивное движение

В Хостинском районе Сочи начались капитальные работы по устранению последствий оползня. В настоящее время на участке трассы Джубга — Сочи действует временная схема движения, которая помогает избежать пробок даже в пик горнолыжного сезона, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Специалисты приступили к строительству подпорной стены на участке км 189+350 федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи.

Ранее, перед Новым годом, были выполнены временные меры для стабилизации оползней и укрепления дорожного полотна.

Федеральные дорожники строят двухрядную подпорную стену длиной около 80 метров на железобетонных сваях и однорядную стену длиной около 55 метров за пределами оползневого участка. Старая стена будет частично разобрана на глубину от 2,5 до 4,6 метра. Для этого в районе работ был перенесен силовой питающий кабель в сотрудничестве с железнодорожниками.

Работы планируется завершить до начала летнего курортного сезона, что позволит восстановить движение по трассе в штатном режиме. Также дорожники круглосуточно наблюдают за двумя другими оползневыми участками на 156-м и 161-м километрах трассы А-147.

Тат Гаспарян