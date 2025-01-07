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Назван самый кассовый фильм в Ярославской области в 2024 году

В Ярославской области самым кассовым фильмом в 2024 году стал «Холоп 2». Картина вышла 1 января 2024 года, на этот фильм сходили 102 тыс. зрителей. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кадр из фильма "Холоп-2"

Кадр из фильма "Холоп-2"

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма "Холоп-2"

Фото: «Централ Партнершип»

За просмотр «Холопа-2» в кинотеатрах ярославцы отдали 35,3 млн руб., состоялись 2,3 тыс. сеансов. Фильм стал самым кассовым и в целом по России (3,8 млрд). На втором месте у ярославцев оказалась картина «Бременские музыканты», ее посетили 87 тыс. зрителей, сборы в 2024 году составили 28,4 млн руб. Замыкает тройку лидеров фильм «Лед 3», на картину сходили 59 тыс. ярославцев, сборы — 18,9 млн руб.

Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в регионе 15,5 млн руб. и оказался на четвертом месте. При этом в целом по России эта картина расположена на третьей строчке, опережая «Лед 3».

Алла Чижова

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