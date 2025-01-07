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Рождественские богослужения посетили 25 тыс. человек в Челябинской области

В ночь с 6 на 7 января в Челябинской области прошло более 160 религиозных мероприятий, посвященных Рождеству Христова. В них приняли участие свыше 25 тыс. человек, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Для обеспечения безопасности граждан было задействовано почти 700 сотрудников органов внутренних дел. Им помогали представители Росгвардии, добровольные народные дружины, работники частных охранных предприятий и казаки. В общей сложности в поддержании правопорядка участвовали более 1200 человек.

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