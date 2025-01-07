Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения жилищных прав в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жительницы Крыма, которая жаловалась на нарушение жилищных прав своей семьи. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Семья из шести человек, включая двух несовершеннолетних внуков, проживает в малогабаритной комнате общежития в Джанкое.

Женщина сообщила, что здание 1974 года постройки находится в плохом состоянии: нет водо- и теплоснабжения, косметический ремонт не проводился более 17 лет. В помещении появились насекомые и грызуны. С 2008 года семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но до сих пор жилья не предоставили.

Предварительная проверка проводилась Главным следственным управлением по Республике Крым и Севастополю. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Тат Гаспарян