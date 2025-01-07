В Нижнем Тагиле водитель Lada Kalina скончался за рулем

В Нижнем Тагиле водитель Lada Kalina переехал трамвайные рельсы и врезался в бетонное ограждение на Береговой — Ударной улице, сообщили в МБУ «Центр защиты населения». Спасатели по прибытию на место ДТП деблокировали водителя из автомобиля. «Водитель к сожалению погиб на месте»,— добавили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте» Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте»

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», водителю за рулем стало плохо, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в забор яхт-клуба.

Василий Алексеев