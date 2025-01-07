Каждый второй 11-классник Ижевска готовится к ЕГЭ в январские каникулы

Более половины родителей 11-классников Ижевска рассказали, что их дети проведут начало января за подготовкой к ЕГЭ. При этом каждая третья семья считает, что 11-классники могут посвятить январские каникулы исключительно отдыху, следует из опроса от сервиса SuperJob. 44% родителей планировали доверить выпускнику школы готовиться самостоятельно, еще 10% собирались проконтролировать подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

7 из 10 школьных учителей Ижевска также планировали провести праздничные выходные за подготовкой к учебному процессу. Среди них 33% решили уделить время проверке работ учащихся, 27% — прохождению онлайн-курсов, 21% — подработкой в качестве репетитора. Каждый шестой учитель запланировал на каникулы внеурочные активности для своего класса. 14% опрошенных педагогов собирались заниматься с отстающими учащимися, а 21% — решать иные рабочие вопросы.