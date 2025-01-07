Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат в Татарстане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия в Татарстане. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Поводом для вмешательства главы СК стали обращения граждан в его приемную «ВКонтакте». Работники сообщили, что с ноября 2023 года не получают зарплату, а руководство компании регулярно переносит сроки выплат. Отмечается, что организация продолжает функционировать под другим юридическим лицом. Обращения в компетентные органы не дали результатов, меры к погашению задолженности не принимаются.

Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования — доклад о его результатах.

Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов