Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат в Татарстане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия в Татарстане. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Поводом для вмешательства главы СК стали обращения граждан в его приемную «ВКонтакте». Работники сообщили, что с ноября 2023 года не получают зарплату, а руководство компании регулярно переносит сроки выплат. Отмечается, что организация продолжает функционировать под другим юридическим лицом. Обращения в компетентные органы не дали результатов, меры к погашению задолженности не принимаются.

Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования — доклад о его результатах.

Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...