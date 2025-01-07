Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи в 28 храмах состоялись праздничные богослужения

В Сочи проходят торжества по случаю Рождества Христова, отмечаемого сегодня во всех храмах города. В ночь на 7 января в 28 сочинских храмах состоялись праздничные богослужения, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В Кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира литургию провел епископ Сочинский и Туапсинский Герман. На службе присутствовали глава города Андрей Прошунин, депутат Госдумы Константин Затулин и председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Для удобства прихожан в храмах Собора Архистратига Михаила и Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» были организованы трансляции литургии на мультимедийных экранах. В охране общественного порядка участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и народные дружинники. По распоряжению главы города в Рождественскую ночь городские автобусы курсировали до 3 часов утра для удобства верующих.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...