В Сочи в 28 храмах состоялись праздничные богослужения

В Сочи проходят торжества по случаю Рождества Христова, отмечаемого сегодня во всех храмах города. В ночь на 7 января в 28 сочинских храмах состоялись праздничные богослужения, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В Кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира литургию провел епископ Сочинский и Туапсинский Герман. На службе присутствовали глава города Андрей Прошунин, депутат Госдумы Константин Затулин и председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Для удобства прихожан в храмах Собора Архистратига Михаила и Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» были организованы трансляции литургии на мультимедийных экранах. В охране общественного порядка участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и народные дружинники. По распоряжению главы города в Рождественскую ночь городские автобусы курсировали до 3 часов утра для удобства верующих.

Тат Гаспарян