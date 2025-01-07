Судебные приставы запретили 93,3 тысячам югорчанам покидать Россию в 2024 году

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) судебные приставы вынесли 93 371 постановление о временном ограничении права выезда за пределы России, пишет РИЦ «Югра» со ссылкой на руководителя управления ФССП по региону Елену Ловандо. Отмечается, что всего с должников был взыскан 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ограничение личных не имущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах. В настоящее время в отношении должников действует 83 609 постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы РФ»,— цитирует госпожу Ловандо информационный центр.

Она добавила, что в 2024 году судебные приставы ограничили возможность управления транспортом 2 007 жителям ХМАО. «В настоящее время в рамках 1 439 исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом»,— добавила Елена Ловандо.

Василий Алексеев