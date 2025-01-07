В Татарстане во время Рождества Христова не допустили нарушений правопорядка

В Татарстане Росгвардия обеспечила правопорядок во время празднования Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

Во время праздников сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность прихожан на богослужениях в православных храмах. В их числе были военнослужащие казанского специального моторизованного полка, бойцы ОМОНа «Ак барс» и «Тайфун», кинологи с служебными собаками, а также сотрудники вневедомственной охраны.

В Казани и окрестных районах сотрудники Росгвардии обеспечивали порядок в крупных храмах, включая Раифский Богородицкий монастырь и собор Казанской иконы Божией Матери. В Набережных Челнах перед началом богослужений храмы обследовали кинологи с собаками, обученными на выявление опасных предметов.

Кроме того, на всей территории республики в обеспечении безопасности принимали участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В пресс-службе ведомства отметили, что принятые меры в взаимодействии с сотрудниками МВД позволили избежать грубых нарушений правопорядка и безопасности во время праздничных мероприятий.

Анар Зейналов