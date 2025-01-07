С погибшими в зоне СВО ефрейтором и рядовым простились в Удмуртии

В Глазовском и Граховском районах Удмуртии 6 января прошли похороны двух военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают пресс-службы и главы муниципалитетов.

В Глазовском районе в последний путь проводили ефрейтора Евгения В. Сообщается, что ранее в 2020 году он проходил службу по призыву, затем подписал контракт. В Граховском — попрощались с рядовым Сергеем У. Оба участника СВО погибли при выполнении боевых задач.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.