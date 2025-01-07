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В Ростовской области в 2025 году из аварийного жилья расселят более 700 семей

Власти Ростовской области планируют в 2025 году расселить из аварийного жилья 714 семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным правительства, на расселение из аварийного жилья в 16 муниципалитетах из областного бюджета в этом году выделили почти 2,4 млрд руб. За эти деньги планируется отселить 1439 человек, из аварийных домов общей площадью 32,7 тысячи квадратных метров.

Также в 2025 году планируется расселить 107 семей из фонда, пострадавшего от ведения горных работ и снести 27 признанных аварийными домов.

Роман Никитин

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