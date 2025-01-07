53 тысячи гостей собрал 11-й «Пельменфест» в Удмуртии

53 тыс. посетителей собрал 11-й фестиваль «Всемирный день пельменя» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, участники и зрители 4-дневного мероприятия за время его проведения съели 19 тыс. порций или 190 тыс. штук пельменей.

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Фестиваль проходил со 2 по 5 января. Угощения готовили повара из 8 регионов России. Гостями фестиваля также стали не только жители Удмуртии, но и туристы из «разных уголков страны от Москвы до Татарстана». В рамках фестиваля были разыграны дорожные чемоданы, туристические и санаторные путевки, а также традиционные 50 кг пельменей.

Впервые в рамках фестиваля были созданы площадки «Удмуртия в миниатюре», освещающая туристические бренды республики, и «Заводская пельменная» для работников крупных региональных предприятий. Кроме того, к проведению фестиваля присоединился федеральный проект «Гастрономическая карта России».