Губернатор Кубани поздравил жителей с Рождеством

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, отметив, что праздник объединяет людей и помогает верить в лучшее.

«Всех православных жителей и гостей Краснодарского края поздравляю с Рождеством Христовым. Этот светлый христианский праздник объединяет и помогает верить в лучшее. Чудо, которое нам подарил Господь своим явлением, уже больше двух тысячелетий символизирует вечные ценности – любовь, доброту, сострадание. Желаю всем семейного тепла, счастья и радости. Пусть в каждом доме будет мир, взаимопонимание и благополучие! С Рождеством»,— написал Вениамин Кондратьев.

В этот день глава региона посетил торжественную службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, перед началом службы губернатор поздравил его с праздником и вручил цветы.

Торжественные богослужения прошли более чем в 500 храмах и церквях Краснодарского края. Для обеспечения безопасности на территории религиозных объектов работали сотрудники правоохранительных органов и казаки. В рождественскую ночь продлили работу общественного транспорта для удобства жителей.

Тат Гаспарян