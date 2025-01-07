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Госжилфонд Татарстана выдал более 5,3 тыс. квартир детям-сиротам за 11 лет

С 2013 по 2024 год Государственный жилищный фонд Татарстана предоставил 5346 квартир сиротам. Только в 2024 году новоселами стали 621 человек, об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГЖФ.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сироты получают однокомнатные квартиры в соципотечных домах по всей республике. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и полностью готовы к проживанию: установлена сантехника, кухонные плиты, датчики пожарной сигнализации и приборы учета.

В пресс-службе отметили, что с 2020 года по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова ежегодное количество предоставляемых квартир было увеличено вдвое — с 300 до 600.

Анар Зейналов

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