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В Тюменской области в результате пожара погибли два человека

В Ишиме во время пожара в частном доме на ул. Комбайнеров погибли два человека из-за «неосторожного обращения с огнем», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 4:00.

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Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Тюменской области

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Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Тюменской области

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на общей площади 35 кв м. К сожалению, в результате происшествия погибло два человека, личности устанавливаются»,— добавили в пресс-службе. В тушении пожара участвовали 14 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали о ликвидации девяти техногенных пожаров 5 января, в результате которых погиб один человек. Причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Василий Алексеев

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