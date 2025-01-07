В Казани за сутки задержали 12 нетрезвых водителей

В понедельник, 6 января, в Казани сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 9 человек без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Также по подозрению в совершении преступлений были доставлены в отделы полиции 6 граждан.

За этот же период в городе произошло 87 ДТП. Из них 39 были оформлены в специализированных центрах, а 28 — с материальным ущербом — сотрудниками ГИБДД на месте происшествия. В то же время не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими или погибшими.

Анар Зейналов