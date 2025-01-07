Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Рождеством
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ночь на 7 января поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Поздравление появилось в его telegram-канале.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Поздравляю православных верующих с Рождеством Христовым! Рождество - семейный праздник. Желаю вам провести его в теплом кругу родных и близких. Наши традиции играют важную роль в укреплении семейных ценностей и напоминают, как важно заботиться о ближних и быть милосердными.
В этот светлый праздник мы вместе молимся и за наших защитников, которые делают все для скорейшей победы», — написал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора пожелал всем православным света и добра, а также благополучия.
Рождественскую ночь Слюсарь провел в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где прошло торжественное богослужение, которое провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.