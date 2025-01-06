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Ремонт трассы А-147 в Сочи завершат к концу мая

В Хостинском районе Сочи ремонтируют участок трассы А-147, поврежденный оползнем. Работы планируют завершить к концу мая, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

На месте уже началось строительство двухрядной подпорной стены длиной около 80 метров. Для этих целей задействовали две буровые установки.

Господин Прошунин отметил, что трасса А-147 является важной транспортной артерией, соединяющей районы Сочи.

Нурий Бзасежев

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