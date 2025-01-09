Все идет по мастер-плану

В Краснодарском крае и Адыгее в последние три года запустили сразу четыре проекта по созданию новых всесезонных курортов. В 2024 году власти и бизнес разрабатывали мастер-планы и проектную документацию, создавали обеспечивающую инфраструктуру, корректировали сроки и объемы финансирования. Так, предполагаемый масштаб инвестиций в реализацию проекта «Новая Анапа» увеличился на 92 млрд руб., достигнув почти 460 млрд руб., а срок реализации — до 2034 года. Что сделано в прошедшем году для строительства новых курортов и каковы планы на 2025-й — в подборке «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

Пляжный курорт «Новая Анапа»

Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в районе ст. Благовещенской на земельных участках, расположенных между Черным морем и Кизилташским лиманом, в 36 км от Анапы. Общая площадь нового курорта — 1,8 тыс. га. Сообщалось, что первые туристы смогут посетить новый курорт в 2030 году.

Фото: туризм.рф

«В "Новой Анапе" создадут комфортную и безопасную среду с большим количеством рекреационных зон и помещений, скверов и парков. Проект станет центром спортивного, делового и событийного туризма»,— отмечали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В целях реализации проекта в феврале 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и администрация Кубани подписали соглашение о сотрудничестве, через год сформировали «дорожную карту» проекта, а через два, в феврале 2024 года, под эгидой «Туризм.РФ» организовали Координационный совет. В него вошли ведущие российские эксперты по направлениям градостроительства, архитектуры, экологии, представители федеральных и региональных органов власти, в том числе администрации Краснодарского края и Анапы, а также финалисты архитектурного конкурса проектов «Новой Анапы».

Совет оценивал решения, которые предлагались в процессе разработки мастер-плана будущей туристической территории. Документ в октябре 2024 года принял совет директоров «Туризм.РФ». «Новая Анапа» станет частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Мастер-планом предусмотрено создание 15 тыс. современных гостиничных номеров в категориях три, четыре и пять звезд, аквакомплекса, парка аттракционов, оздоровительных центров, школ водных видов спорта, конгрессного центра, фиджитал-центра и других объектов инфраструктуры, а также улучшение автомобильных дорог, строительство многоуровневой набережной, обустройство рекреационных зон, скверов и парков»,— рассказал «Ъ-Кубань» директор по связям с общественностью АО «Корпорация Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин.

На базе разработанного мастер-плана будущего курорта сформированы 100 инвестиционных лотов: 69 лотов коллективных средств размещения, 31 лот туристической и сервисной инфраструктуры. Объекты будут вводить поэтапно до 2034 года. При среднегодовой загрузке туристической инфраструктуры в 60% срок окупаемости составит 8–12 лет.

«С учетом заявленных параметров объем инвестиций в проект оценивается на уровне 457,9 млрд руб. Из них 148,9 млрд руб. — на инфраструктуру, 309 млрд руб. — на туристскую инфраструктуру, которую реализуют частные инвесторы»,— отметил Дмитрий Смиркин. Напомним, что первоначально предполагалось, что реализация проекта потребует 365,9 млрд руб. Скорректировано и число новых рабочих мест: с 18 тыс. до 22,3 тыс.

Что касается обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, запланированы реконструкция и расширение плоскостных сооружений аэропорта Витязево, подъездных и внутренних автомобильных дорог к курорту, сетей электро-, газо-, водоснабжения и отведения, создание спортивных, рекреационных, оздоровительных, образовательных и событийных центров.

«В настоящее время проводится работа по определению источников финансирования мероприятий по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры»,— сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как уточнили в пресс-службе «Туризм.РФ», при реализации проекта планируется использовать меры господдержки по линии Минэкономразвития и Минстроя России, при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. «Следующим этапом работы над проектом должна стать совместная с регионом разработка документации по планировке территории будущего курорта и привлечение инвесторов»,— сказал Дмитрий Смиркин.

О том, как на строительство нового курорта повлияет экологическая катастрофа в Анапе, произошедшая после крушения танкеров в Керченском проливе, в настоящее время неясно. Зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко представили доклад о ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. После оценки последствий их учтут при реализации проекта «Новой Анапы».

Экокурорт «Лагонаки»

Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» построят на юго-западе Адыгеи, вблизи объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ»: в бассейне реки Курджипс, в 83 км от Майкопа. Общая площадь — 1,6 тыс. га. Власти Адыгеи допускают, что инвестиции в проект превысят 60 млрд руб. Построить новый курорт планируют к 2032 году.

Фото: туризм.рф

«Республика сейчас в пятерке самых популярных направлений для любителей активного отдыха в стране. Только по итогам летнего сезона туристический поток в Адыгею увеличился на 20% по сравнению с летом прошлого года, достигнув 200 тыс. человек. Дальнейший рост туристской привлекательности региона связан с созданием экокурорта "Лагонаки". Он станет новой точкой притяжения в регионе. При реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окружающую среду»,— рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации республики.

В пресс-службе группы компаний «Мантера» уточнили, что экокурорт можно условно разделить на два кластера. Первый — зона «Верхней деревни», где будут сосредоточены все гостиницы категории три и четыре звезды с общим фондом на 745 номеров, а также вспомогательные здания и сооружения.

Второй — зона «Горнолыжного комплекса», на которой будут располагаться канатные дороги общей протяженностью 6 км и 20 км горнолыжных трасс с соответствующей инфраструктурой и системами искусственного оснежения. «Горнолыжные трассы будут представлены участками зеленого и синего уровней сложности, то есть предполагают комфортное катание без сложных спусков»,— рассказали в компании.

Возведение курорта рассчитано на несколько этапов. На подготовительном создается обеспечивающая инфраструктура с использованием инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году проходили работы по технологическому присоединению к электрическим и газовым сетям, а также строительству объектов водоснабжения и водоотведения.

В декабре сообщалось, что правительство РФ выделит Адыгее дополнительные 660 млн руб. на развитие инфраструктуры туристического кластера «Лагонаки». Средства направят в том числе и на строительство автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки. Всего в прошедшем году на создание инженерной и транспортной инфраструктуры проекта нового горного курорта выделили 2,7 млрд руб.

Строительство круглогодичного курорта группа компаний «Мантера» начнет в 2025 году, подготовительные работы проведут весной. Как рассказали «Ъ-Кубань» в компании, в рамках первого этапа построят гостиничный комплекс на 642 номера, 5 подвесных канатных дорог, 20 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде.

«В данный момент проектная документация по "Верхней деревне" разработана и передана на проверку в Главгосэкспертизу России. После выдачи положительного заключения экспертизы и утверждения сметной стоимости планируется приступить к строительно-монтажным работам. Параллельно идет работа над разработкой проектной документации "Горнолыжного комплекса"»,— рассказали в ГК «Мантера».

В ходе второго этапа трасса для катания увеличится до 37 км, число канатных дорог достигнет десяти, а номерной фонд — 2,5 тыс. единиц. Ввести в эксплуатацию объекты «Верхней деревни» и «Горнолыжного комплекса» планируют в 2028 году.

Горный курорт «Турьев Хутор»

В начале 2024 года корпорация Туризм.РФ разработала мастер-план будущего курорта «Турьев Хутор» в горном Сочи. Площадь нового курорта — 60 га. Объем инвестиций — 97,6 млрд руб.

Фото: туризм.рф

Проект «Турьев Хутор» реализует компания «Интеррос» при поддержке корпорации Туризм.РФ в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При его реализации используются меры государственной поддержки по линии Минэкономразвития и Минстроя России.

«В соответствии с мастер-планом развития курортной территории "Турьев Хутор" предусмотрено создание 3068 номеров до 2036 года. В настоящее время проводятся мероприятия по урегулированию земельных вопросов, а также возможности строительства подводящей транспортной инфраструктуры»,— рассказали в пресс-службе минкурортов края. Дмитрий Смиркин добавил, что благодаря строительству объектов новой туристической инфраструктуры площадь перегруженного курорта «Роза Хутор» вырастет в 1,5–2 раза.

В декабре 2024 года проект шестиместной кресельной канатной дороги для курорта «Турьев Хутор» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подъемник создаст отечественный производитель «Руслет». Начало строительство запланировано на 2025 год.

Сообщалось, что завершена предпроектная фаза, идут проектно-изыскательские работы по гостинично-рекреационным объектам, канатным дорогам, объектам горнолыжной инфраструктуры.

Туркластер «Абрау-Дюрсо»

В 2022 году корпорация «Туризм.РФ» и ГК «Абрау-Дюрсо» на Восточном экономическом форуме подписали договор о реализации инвестиционного проекта по развитию туристического кластера «Абрау-Дюрсо». Объем инвестиций — 23,2 млрд руб.

Фото: туризм.рф

По данным пресс-службы «Туризм.РФ», на территории общей площадью 38 га построят и реконструируют гостиницы категории три-пять звезд, аквакомплекс, клиники долголетия, обустроят спортивно-развлекательный комплекс, глэмпинг, центры торговли и развлечений и детское игровое пространство. В результате реализации проекта на берегу озера Абрау создадут курорт, объединяющий пляжный, оздоровительный, экологический и энотуризм. В начале 2024 года сообщалось, что идет рабочее взаимодействие с инвесторами.

Первый отель в новом туркластере «Абрау-Дюрсо» построят к 2029 году, идет проектирование объекта. Апарт-отель уровня четыре звезды рассчитан на 212 мест. Инвестиции в проект составят 15 млрд руб.

«Когда планируем реализовать следующие объекты — вопрос открытый. Учитывая наше законодательство и все особенности виноградопригодных земель, нам потребуется чуть больше времени, чтобы привести все в соответствие. Но все решаемо»,— отметила вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова. Учредитель ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассчитывает, что количество туристов в Абрау-Дюрсо к 2029 году увеличится вдвое, до 1 млн человек.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков уверен, что реализация проектов «Турьев Хутор», «Лагонаки», «Абрау-Дюрсо» и «Новая Анапа» значительно повысит туристическую привлекательность Краснодарского края, Адыгеи и России в целом, так как они нацелены на создание современных всесезонных курортов, которые смогут ежегодно привлекать миллионы туристов.

«Поддержка на федеральном и региональном уровнях повышает реалистичность этих проектов, однако финансовые, экологические, инфраструктурные и административные риски могут повлиять на их реализацию. Недостаток инвестиций, изменение экономической ситуации, необходимость соблюдения экологических норм, развитие инфраструктуры и бюрократические препятствия могут вызвать задержки»,— допускает эксперт.

Он добавил, что успешная реализация мегапроектов зависит от эффективного управления, своевременного финансирования, соблюдения экологических стандартов и поддержки государственных органов.

Маргарита Синкевич