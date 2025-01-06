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На Кубани объявили конкурс «Освободители Европы»

В Краснодарском крае объявили открытие конкурса «Освободители Европы». Жители региона могут рассказать семейные истории о героях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявки принимаются до 30 января в формате эссе, видео, презентации или рисунка. Конкурс организован движением «Бессмертный полк России» для увековечения вклада советского народа в освобождение Европы от нацизма. Работы можно отправить через официальный сайт конкурса.

Церемония награждения пройдет в Москве, где авторов лучших произведений отметят дипломами и ценными призами.

Нурий Бзасежев

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