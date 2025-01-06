На Кубани объявили конкурс «Освободители Европы»

В Краснодарском крае объявили открытие конкурса «Освободители Европы». Жители региона могут рассказать семейные истории о героях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявки принимаются до 30 января в формате эссе, видео, презентации или рисунка. Конкурс организован движением «Бессмертный полк России» для увековечения вклада советского народа в освобождение Европы от нацизма. Работы можно отправить через официальный сайт конкурса.

Церемония награждения пройдет в Москве, где авторов лучших произведений отметят дипломами и ценными призами.

Нурий Бзасежев