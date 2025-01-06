В акватории Анапы усилили работы по ликвидации мазутного загрязнения

С начала января 2025 года вблизи пляжей Анапы активно ликвидируют последствия загрязнения нефтепродуктами. В ночь на 6 января Морспасслужба обработала пятна в море с помощью сорбентов, задействовав 6 судов с прожекторами, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Утром количество судов увеличили до десяти, а на пляжах от Витязево до Благовещенской задействовали 180 самосвалов и 22 вездехода для работы на сложных участках. Всего в операции участвуют 600 единиц техники и более 8,5 тыс. человек, включая волонтеров, казаков и специалистов МЧС.

Сейчас с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли более 100 тыс. тонн загрязненного грунта. Работы продолжаются для полной ликвидации последствий ЧС и подготовки к курортному сезону.

Нурий Бзасежев