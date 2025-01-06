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Коммерсантъ FM
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Праздники принесли выручку

Где москвичи и гости проводят каникулы и оправдались ли ожидания бизнеса

Рестораны, бары и кафе сообщают о высокой загрузке в праздничные дни. Столичные заведения поделились с “Ъ FM” впечатлениями от первой новогодней недели. Впрочем, не для всех участников сферы общепита работа в январские праздники оказалась продуктивной. На этой неделе погода в Москве была относительно теплой для середины зимы, по мнению игроков рынка, это способствовало тому, что люди проводили больше времени на улице.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но многие заведения сообщают о том, что их ожидания совпали с реальной загрузкой. В основном за счет специального меню, активного рекламного продвижения и скидок для гостей.

Бренд-менеджер «Ресторанов Раппопорта» Яна Рюрикова: «Например, в ресторане "Восход", который находится в парке "Зарядье", запущено специальное похмельное меню из супов и сытных блюд. А в ресторане Black Thai в течение всех праздников действует тайский бранч. В ресторане "Воронеж" к сытным завтракам подается дополнительно комплиментарное игристое».

Основатель бара Marie Laveau Женя Шассаньяр: «Часто в ресторанном бизнесе это не самый активный период. Даже в центре в предыдущие годы было так, что в декабре все прямо очень активно гуляют, потом либо на праздники все уезжают, либо какое-то время еще сидят дома, уезжают за город. Мы в этом году очень активно вложились в рекламу и в различные ивенты на праздники, включая ужины, мастер-классы, гадания, и, в принципе, достаточно хорошо продали и дополнительные ивенты, и по загруженности последние дни все очень даже хорошо. Единственное было спокойное, наверное, второе число, а уже с начиная третьего почувствовалось, что люди готовы ходить в бары, снова гулять, участвовать во всяких мероприятиях».

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «В декабре рестораны отработали очень хорошо, было много посетителей, и декабрь в этом году был лучше прошлого года. А вот первые числа января, январские праздники в ресторанах хуже, чем в прошлом году. Гостей города не стало меньше, москвичей тоже не стало меньше: многие остались в городе, но другая погода. В прошлом году был мороз, и гости прятались в ресторанах от мороза. А в этом году они в парках, на катках, на ВДНХ. Прекрасные программы, город очень красиво украшен, и люди на улице гуляют, из-за этого рестораны зарабатывают чуть меньше».

В этом сезоне в столице работает свыше 150 катков с искусственным льдом, причем как крытых, так и на свежем воздухе. По сравнению с прошлым годом площадки нарастили выручку примерно на 20%, отмечает генеральный директор компании «Ледо» Олег Ледвич: «У нас действительно наблюдается повышенная проходимость и увеличение выручки по сравнению с прошлым годом где-то на 15-20% как на круглогодичных площадках, которые работают в Москве, так и на сезонных площадках по всей России. Учитывая, что сезонные площадки, которые мы строим, в основном работают бесплатно и по записи через портал "Госуслуги", мы можем уже видеть, что до конца праздников полная загруженность».

Ресторанный рынок столицы растет в разные стороны

Полную загрузку наблюдали также и в отелях. Например, «Балчуг Кемпински» предлагал своим клиентам, помимо размещения в номере, новогодний ужин с насыщенной шоу-программой. Количество гостей уменьшится только после Рождества, говорит генеральный менеджер «Балчуг Кемпински» Лада Самодумская: «В этом году отель был загружен практически на 100%, чуть выше 90%. Были проданы все категории номеров, включая "люксы". А если говорить про банкетные площадки, у нас их было две, оба зала мы продали полностью. Все свои самые смелые прогнозы мы оправдали. Большинство гостей, проживающих в отеле, были иностранцы. А на новогоднем празднике присутствовали как россияне, так и иностранные гости.

В основном иностранные гости были из стран Персидского залива и Ближнего Востока: Катар, Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн. Были и европейцы, даже гости из США, немного, но все-таки были. На празднике мы вели программу на двух языках. В общей сложности на банкете количество таких гостей не превышало 10%, а в отеле, по моим пока приблизительным подсчетам, 75-80% были иностранцы.

Основная пиковая загрузка в январе с 1 января по Рождество, дальше она спадает. Неделька между 6 и 13 числом — всегда самые лучшие ценовые предложения».

Как посчитали в сервисе OneTwoTrip, больше половины российских туристов встречают Рождество в поездках по стране. При этом Москва традиционно становится лидером среди других городов. Так, в период с 6 по 8 января свыше 20% бронирований в этом году приходится на столицу.

Фотогалерея

Новый Год в столице

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Посетители ГУМ-ярмарки

Посетители ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на улице столицы

Люди на улице столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Лубянской площади

Новогодние украшения на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на Никольской улице

Люди на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Театральной площади

Новогодние украшения на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Цифры «2025» на Лубянской площади

Цифры «2025» на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница ГУМ-ярмарки

Посетительница ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Девушка на Никольской улице

Девушка на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Посетители ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на улице столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В этом году в Москве установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Люди на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Революции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новогодние украшения на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Цифры «2025» на Лубянской площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница ГУМ-ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На Манежной площади елку украсили в стиле «Голубого огонька»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Девушка на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Анна Кулецкая

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