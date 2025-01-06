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В 2024 году 65% школьников Кубани выбрали систему СПО

В 2024 году 65% школьников Краснодарского края отдали предпочтение системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госпожа Минькова также подчеркнула, что система СПО претерпела значительные изменения: внедрены современные стандарты обучения и усилено взаимодействие с работодателями. Изменения стали возможны благодаря программе «Профессионалитет».

В регионе уже работают шесть из девяти образовательных кластеров, созданных по программе. Комплексы включают 26 колледжей и техникумов, а также 25 предприятий-партнеров.

Кроме того, в 2024 году в Армавире и Староминском районе открыли три индустриально-промышленные площадки, которые помогут подготовке специалистов в легкой промышленности, металлообработке и электронике.

По словам Анны Миньковой, модернизация СПО позволяет выпускникам быстрее адаптироваться на производстве. Она также подчеркнула, что система среднего образования делает процесс обучения более гибким.

Нурий Бзасежев

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