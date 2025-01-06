На Кубани построили 12 объектов теплоснабжения в 2024 году

В 2024 году на Кубани ввели в эксплуатацию 12 новых объектов теплоснабжения. Работы выполнялись в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», а также при поддержке инвесторов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Семь котельных построили за счет средств госпрограммы, на которую выделили 112,8 млн руб. из краевого бюджета. Еще пять объектов возвели в рамках концессионных соглашений.

Кроме того, специалисты заменили 140 км теплосетей в рамках ежегодного плана по обновлению 5% изношенных сетей. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, объемы планируют сохранить и в текущем году.

Нурий Бзасежев