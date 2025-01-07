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Взятки прошли не гладко

Громкие уголовные дела чиновников Кубани и Крыма

Миллионные взятки, элитная недвижимость, гектары земли, сотни ювелирных изделий, автопарки с десятками машин,— фигурируют в материалах уголовных дел бывшего мэра, экс-сотрудницы Роспотребнадзора, архитектора и сотрудника МЧС. Самые громкие коррупционные процессы и расследования 2024 года в подборке «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

11 лет за землю без торгов

В январе Евпаторийский городской суд приговорил к 11 годам колонии строго режима бывшего замглавы Евпатории Кирилл Вавренюк за получение взятки. Бывший чиновник подал апелляцию, но Верховный суд Крыма оставил вердикт без изменений. Приговор вступил в законную силу 17 апреля.

По данным следствия, в 2018 году Кирилл Вавренюк, являясь первым заместителем главы администрации города, утвердил в интересах взяткодателя (имя не раскрывается) схему расположения муниципального земельного участка на кадастровом плане, а затем без проведения торгов согласовал его аренду, получив взамен капитальное строение. Посредником в сделке выступил помощник экс-чиновника, предприниматель Иван Сердюк.

Бывшего вице-мэра Евпатории осудили на 11 лет за взятку

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Источники в правоохранительных органах отмечают, что бывший вице-мэр Евпатории Кирилл Вавренюк и его помощник Иван Сердюк, также могут быть связаны с делом о незаконном отчуждении 77 га муниципальных земель стоимостью более 7 млрд руб. В 2019 году один из заведующих отделом Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Андрей Литвинов незаконно зарегистрировал право собственности ООО «Агрофирма “Мойнаки”» на муниципальный земельный участок. Сделку оформили на основании госакта 1999 года о коллективной собственности, который был ликвидирован еще в 2001 году. Затем горсовет Евпатории включил участок в границы города, администрация согласовала изменение его вида использования под средне- и малоэтажную застройку. Впоследствии землю, разделенную на паи, распродали третьим лицам.

Дело о махинациях с недвижимостью в Евпатории на 7 млрд рублей передали в суд

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Архитектор-мошенник

В апреле Центральный районный суд Сочи признал виновным бывшего главного архитектора Сочи Сергея Добромыслова в двух эпизодах мошенничества и шести эпизодах покушения на мошенничество, он приговорен к шести лет колонии общего режима. Также за мошенничество и посредничество во взятке на восемь лет осужден его подельник Алекс Ломакин.

Следствие и суд установили, что в 2020 году Ломакин предложил генеральному директору строительной компании передать взятку руководителю городского департамента архитектуры за оформление разрешительных документов на строительство комплекса апартаментов в Адлерском районе Сочи.

Застройщик передал 3,7 млн руб. Ломакину и его подельникам. В ноябре того же года при получении еще 20 млн руб. фигуранты были задержаны с поличным по обращению застройщика в правоохранительные органы.

Также Ломакин обвинялся в мошенничестве, получая от граждан 20 млн руб. под предлогом содействия в покупке квартир и оформлении земельных участков. Однако свои обещания он не выполнил.

Изначально следствие предъявило фигурантам дела обвинение во взяточничестве и посредничестве при передаче взятки, однако суд установил, что Сергей Добромыслов и Алекс Ломакин, обещая содействие застройщику, не имели для этого соответствующих полномочий. В результате обвинение было переквалифицировано на статью «мошенничество».

Бывшего главного архитектора Сочи и его сообщника осудили за мошенничество

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Покровительство застройщика

В мае бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, занимая должность вице-губернатора, он получил лично от застройщика взятку в размере 1,3 млн руб. за покровительство. Замглавы края обещал ему не принимать меры по фактам противоправной деятельности, использовать авторитет и другие возможности при решении его вопросов. Другие подробности дела не сообщаются.

Господин Власов занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с декабря 2022 года. В его ведении находились вопросы строительства, архитектуры, градостроительства и надзора. Также он курировал работу краевого министерства ГО и ЧС.

Вот уже семь месяцев он содержится в одном из московских СИЗО. В Ноябре суд продлил арест экс-чиновника до 25 февраля 2025 года.

Суд в Москве продлил арест бывшего замглавы Краснодарского края Сергея Власова

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Закрыть глаза на нарушения

В июле Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшую начальницу отдела надзора за питанием населения кубанского управления Роспотребнадзора Марину Балаеву к 8 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 3 млн руб. Ее признали виновной во взяточничестве.

Согласно приговору, Марина Балаева и ее подчиненные получали взятки от представителей коммерческих организаций на розничных рынках, закрывая глаза на нарушения. Размер взяток составлял от 20 тыс. до 150 тыс. руб., общая сумма оценивается в 500 тыс. руб. Прокуратура также обнаружила у госпожи Балаевой дома более 280 ювелирных изделий стоимостью 35 млн руб. и наличность — 3 млн руб., 128 тыс. долларов США и евро, законность происхождения которых не была подтверждена. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский подал иск об обращении в доход государства этого имущества, который был удовлетворен судом.

Марина Балаева вину не признала, но суд счел доказательства убедительными. Кроме нее, на семь лет колонии осудили ее заместителя со штрафом в 300 тыс. руб., а также других фигурантов дела.

Суд взыскал со всех осужденных штрафы, изъял деньги, полученные в качестве взяток, и обратил их в собственность государства.

Экс-чиновницу Роспотребнадзора Кубани приговорили к 8 годам колонии за взятки

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В месяц — по миллиону

В начале августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего заместителя Евгения Горлова, который курировал сферы ЖКХ и природопользования, а уже в конце месяца в отношении экс-замглавы региона завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно материалам дела, в конце 2023 года бывший чиновник потребовал от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» ежемесячно передавать ему через знакомого 1 млн руб. За это замгубернатора Севастополя обещал способствовать обеспечению своевременной оплаты и погашению задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также общее покровительство. Позже, как считает следствие, господин Горлов потребовал от представителя компании передать ему взятку сразу за полгода — 6 млн руб. Последний обратился в УФСБ по Крыму и Севастополю. Замгубернатора арестован до 20 января 2025 года.

Бывшего замгубернатора Севастополя Горлова арестовали по подозрению в коррупции

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Мэру предъявили за землю

Одним из самых громких коррупционных дел года стал арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Экс-глава города покинул пост в середине мая 2024 года, сообщив, что переходит на новое место работы. Только в середине сентября стало известно, что бывший мэр курорта находится в зоне спецоперации. Утром 25 сентября СМИ сообщили о начале следственных действий в отношении господина Копайгородского. Бывшего главу Сочи задержали в ЛНР и доставили в Москву. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сейчас он содержится в СИЗО. В ноябре Мещанский суд Москвы постановил продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского арестовали по делу о растрате

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Обвинение в растрате предъявили также супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской. Фигурантку отправили под домашний арест.

Следствие считает, что подозреваемые незаконно приобрели муниципальные земли, чтобы расширить свое землевладение в Сочи. Ущерб следствие оценило в 3,7 млн руб. Супруги Копайгородские вину отрицают.

Адвокат оспорила домашний арест Янины Копайгородской

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В рамках дела суд арестовал имущество семьи, в том числе 30 объектов недвижимости, счета на сумму 100 млн руб., автопарк и гостиницу. Среди арестованных активов — квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, участки в Краснодарском крае, а также автомобили премиум-класса, включая Porsche 911 и Mercedes-Benz.

В декабре стало извсетно, что арестованный в рамках уголовного дела дом семьи Копайгородских в Сочи был подарен донецкому фонду «Мир детства» и начал принимать постояльцев из новых регионов России.

Превышение полномочий генерал-лейтенанта

В октябре 2024 года Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю Олега Волынкина к наказанию в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Суд установил, что бывший начальник кубанского МЧС, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. В июле 2021 года подразделению, который возглавлял господин Волынкин, выделили деньги на закупку товаров для нужд 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей 10-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. На эти деньги Олег Волынкин не только купил товары, но и отремонтировал тренировочную базу и учебную башню, а также устранил просадку грунта на территории частей. Он устно поручил подчиненным найти подрядчиков, которые одновременно с поставкой товаров выполнят ремонт, но без заключения необходимых госконтрактов. В сентябре 2021 года Олег Волынкин без заключения приемочной комиссии подписал документ о якобы полном исполнении условий госконтракта.

Бывшего главу кубанского МЧС признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебным положением). Но с учетом времени нахождения бывшего начальника МЧС под стражей и домашним арестом, его освободили от наказания.

Экс-начальника ГУ МЧС по Кубани Волынкина осудили на 1,5 года

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Спасатель, подозреваемый в убийстве

В ноябре Басманный суд Москвы продлил арест бывшего замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко до 4 февраля 2025 года. Ему вменяют покушение на убийство человека, пребывающего в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также организацию убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

При проверке выявили, что, находясь на госслужбе, Сергей Симоненко приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 млн руб. Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали и этапировали в Москву 31 июля.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у господина Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца — заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Также в ведомстве потребовали через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 млн руб. с экс-замглавы кубанского МЧС и членов его семьи.

Татьяна Ручкина

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