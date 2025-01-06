Суд арестовал ярославца за попытку ограбления на кладбище

Прокуратура Кировского района Ярославля поддержала ходатайство следствия об аресте 36-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на грабеж. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

По версии следствия, утром 4 января на Леонтьевском кладбище преступник напал на 58-летнюю женщину, пытаясь отобрать сумку с личными вещами стоимостью более 11 тыс. руб. Женщина оказала сопротивление и закричала, что заставило нападавшего бежать. Однако он был быстро задержан полицией.

6 января Кировский районный суд, учитывая позицию прокуратуры, решил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Уголовное дело продолжает расследоваться местным отделом полиции.

Антон Голицын