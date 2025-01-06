В центре Ростова потушили многоэтажку после замыкания проводки в квартире

Вчера, 5 января, в многоквартирном доме донской столицы произошел пожар из-за замыкания проводки в одной из квартир. Об этом сообщает ГУ МЧС Ростовской области по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, пожар ликвидировали в пер. Доломановском, 116/2. В одной из квартир замкнуло электропроводку — она не выдержала мощности кухонной вытяжки, бытовой прибор загорелся. Хозяев дома не было. Жильцов эвакуировали.

Огонь распортанился на десяти кв. метров. В тушении были задействованы 12 человек сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Анна Анисова