Члены РГО помогают очистить пляжи Анапы от мазута

Активисты Российского географического общества (РГО) участвуют в расчистке пляжей Анапы от мазута. В скором времени к добровольцам также присоединятся специалисты из других регионов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам председателя Краснодарского отделения РГО Ивана Чайки, каждый участник вносит вклад в спасение природы. Он также отметил, что волонтеры готовы ко всем трудностям.

Для отдыха волонтеров организовали лагерь, а для работы предоставили необходимый инвентарь. Также активисты занимаются реабилитацией пострадавших птиц.

Нурий Бзасежев