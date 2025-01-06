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Члены РГО помогают очистить пляжи Анапы от мазута

Активисты Российского географического общества (РГО) участвуют в расчистке пляжей Анапы от мазута. В скором времени к добровольцам также присоединятся специалисты из других регионов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам председателя Краснодарского отделения РГО Ивана Чайки, каждый участник вносит вклад в спасение природы. Он также отметил, что волонтеры готовы ко всем трудностям.

Для отдыха волонтеров организовали лагерь, а для работы предоставили необходимый инвентарь. Также активисты занимаются реабилитацией пострадавших птиц.

Нурий Бзасежев

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