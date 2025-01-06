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Магнитная буря накроет Ростовствую область на Рождество

Магнитная буря обрушится на Ростовскую область в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Об этом сообщается в исследовании Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Магнитная буря начнется к вечеру 6 января. Активность начнет возрастать примерно с 18 часов. В период с 21:00 и до полуночи она достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5.

Буря сохранится до трех часов ночи, к 6:00 утра 7 января магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Метеозависимым людям рекомендуется больше отдыхать во время этого явления, избегать стрессов, а также физических нагрузок.

Анна Анисова

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