В Сочи возвели девять социально значимых объектов за 2024 год

В Сочи завершили строительство девяти социально значимых объектов в 2024 году. Работы проводились в рамках 14 муниципальных и государственных программ, сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Детские сады на улицах Партизанская и Искры уже приняли детей. Вместе с тем школа на Сухумском шоссе открыла двери для учеников.

Кроме того, построили спортивный комплекс в пер. Строительном. Также на улицах Вишневая, Добрая и Тимирязева возвели социальные дома, а в селе Каштаны открылся офис врача общей практики.

В прошлом году была выполнена масштабная работа на пяти оползневых территориях и отремонтирован Литературно-мемориальный музей им. Н. А. Островского.

В 2025 году в Сочи планируют установить исторический рекорд по строительству образовательных учреждений. Сейчас проектируются десять новых объектов образования и один спортивный.

Запланировано строительство шести школ и одного детского сада, что обеспечит почти 3,8 тыс. дополнительных мест для детей.

Нурий Бзасежев