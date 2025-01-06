Рождественская афиша в Ярославской области

В Ярославле с 6 января по 11 января пройдут Рождественские богослужения и праздничные мероприятия, состоятся концерты учеников Александра Градского и группы «Непара», а в Рыбинске — рождественское шествие. Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

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На Советской площади вечером 6 января состоится развлекательная программа «В ночь перед Рождеством» с участием творческих коллективов. Гостей ждут конкурсы от снеговиков и рождественские гадания.

В ДК Добрынина 6 января выступят ученики певца и композитора Александра Градского — Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Алла Рид в рамках проекта «Голоса Градского». Часть концерта посвящена исполнению песен из репертуара Александра Градского, другая часть — мировым хитам из репертуара Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Элвиса Пресли. Стоимость билетов — 1,6 до 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Александр Градский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Александр Градский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ночь с 6 на 7 января в 40 храмах и церквях Ярославля пройдут Рождественские богослужения. В Успенском соборе начало богослужения назначено на 23:30, его проведет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский собор

Фото: Ярославская митрополия Успенский собор

Фото: Ярославская митрополия

6 и 7 января в Ярославском художественном музее пройдет тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Губернаторском доме»: камерное путешествие в традиции XIX века. Гостям расскажут, когда в России стали отмечать Новый год, как появилась традиция ставить елку и чем потчевали, а также предложат принять участие в гадании. Цена билета — 300 руб.

7 января в ДК «Судостроитель» группа «Рождество» Андрея Насырова представит праздничную программу «Ночь Рождества», где прозвучат новые песни группы, а также золотые хиты российской и мировой эстрады. Стоимость билетов — 2,5 до 3,3 тыс. руб.

7 января в Переславском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике пройдет рождественский праздник для всей семьи. В экспозиционных залах организуют концерты, мастер-классы. На главной сцене развернется театрализованная программа. В Угличе 7 января в зале торжеств дома Евреинова состоится ролевая игра «Зимний бал». Дамы и кавалеры в бальных нарядах времен царской России и в залах той эпохи под светом хрустальных люстр разыграют увлекательный сюжет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Великий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ростов Великий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Театр Ростова Великого 7 января приглашает на Соборную площадь. В программе – выступления хора Успенского собора, ансамбля песни и танца «Роната», группы «Notа bene». В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет праздничная программа с народными играми и встречей с Морозом-воеводой.

7 января в доме Собинова пройдет празднование Рождества. Ярославцев приглашают в путешествие по старинному дому. Привезенные из дальних стран старинные игры и танцы, кукольный спектакль в чемодане, живая музыка, карнавальные маски, настоящая елка помогут ощутить дух семейного праздника, который царил в доме более 100 лет назад. Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

В ДК Добрынина 7 января покажут спектакль «Когда ангелы шутят». В постановке у ангелов есть два не самых простых подопечных. Одна из них — чудаковатая актриса, другой — слишком правильный адвокат. Поэтому ангелы решают устроить «чудесное хулиганство» и познакомить их. В ролях: Светлана Антонова, Илья Шакунов, Екатерина Вуличенко, Григорий Сиятвинда и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Когда ангелы шутят"

Фото: pro-teatr.com Спектакль "Когда ангелы шутят"

Фото: pro-teatr.com

Днем 7 января в ДК Добрынина состоится традиционный концерт «Под Рождественской звездой». В нем задействованы Театр балета и Балетная студия. Постановщиками спектакля и балетмейстерами являются Александр и Ирина Гордиенко. Зрителей ждет переплетение великой классики с современной хореографией. Стоимость билетов — от 500 руб.

7 января в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Среди самых популярных песен группы — «Плачь и смотри», «Другая семья», «Они знакомы давно». Эти хиты и новые песни смогут услышать зрители. Стоимость билетов — 1,8 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец, участник группы "Непара" Александр Шоуа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец, участник группы "Непара" Александр Шоуа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ярославский ХК «Локомотив» 7 января на своей арене встретится с «Витязем» из Балашихи, а 10 января — с московским «Спартаком». Ярославцы продолжают лидировать как в Западной конференции, так и в общей таблице КХЛ. 2025-й год железнодорожники начали с победы над ЦСКА. Стоимость билетов на ближайшие матчи начинается от 950 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики "Локомотива"

Фото: ХК «Локомотив» Болельщики "Локомотива"

Фото: ХК «Локомотив»

8 января в Рыбинске пройдет рождественское шествие. Движение в 16 часов начнется от улицы Ломоносова по улице Крестовой в сторону Красной площади. Народные коллективы исполнят колядки и традиционные песни. На Красной площади пройдут представление «Свет Рождественской звезды» от Рыбинского драматического театра и народных коллективов Рыбинска и театрализованное музыкальные представление «Рождественский вертеп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественское шествие в Рыбинске

Фото: Администрация Рыбинска Рождественское шествие в Рыбинске

Фото: Администрация Рыбинска

9, 10 и 11 января на Советской площади в 19:00 жителей и гостей города ждет развлекательная программа от Дворцов культуры. С подробной программой мероприятий во Дворцах культуры, зоопарке и цирке можно познакомиться на сайте.

11 января в ДК Добрынина ярославцев приглашают на семейное новогоднее шоу «Мечты, меняющие мир». Это 10 шоу в одном спектакле, интерактивы с залом, захватывающий сюжет и красочные декорации. Детям обещают открыть «формулу исполнения мечты». Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Алла Чижова