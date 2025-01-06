В Тюмени возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за мигрантов в ЖК
В Тюмени возбуждены уголовные дела по статье о хулиганских действиях мигрантов и халатности должностных лиц. Следственный комитет РФ по Тюменской области начал расследование после жалоб жителей многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ, где иностранцы нарушают порядок.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Жители дома сообщили, что мигранты обосновались между лестничными пролетами, угрожая безопасности и порядку в здании. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Также возбуждено дело по статье 293 УК РФ о халатности для оценки действий должностных лиц органов внутренних дел, также будет дана оценка действиям по надзору за исполнением иностранными гражданами миграционного законодательства.