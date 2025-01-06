В Тюмени возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за мигрантов в ЖК

В Тюмени возбуждены уголовные дела по статье о хулиганских действиях мигрантов и халатности должностных лиц. Следственный комитет РФ по Тюменской области начал расследование после жалоб жителей многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ, где иностранцы нарушают порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Жители дома сообщили, что мигранты обосновались между лестничными пролетами, угрожая безопасности и порядку в здании. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Также возбуждено дело по статье 293 УК РФ о халатности для оценки действий должностных лиц органов внутренних дел, также будет дана оценка действиям по надзору за исполнением иностранными гражданами миграционного законодательства.