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В центре Ростова до конца февраля перекроют две улицы

С 9 января по 28 февраля 2025 года на двух улицах донской столице будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проезд для транспортных средств частично перекроют в районе пл. Химиков. Это связано с работами на подземных коммуникациях, расположенных по просп. Театральный и ул. Текучева.

Также из-за работ на газопроводе ограничат движение пешеходов по южной стороне ул. Максима Горького в районе ул. Максима Горького, 204.

Анастасия Казуков

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