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7 января в Татарстане ожидается туман и метель

В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 7 января. В Рождество в республике и Казани местами прогнозируют туман ночью и утром. Во второй половине дня ожидается метель с ухудшением видимости до 1–2 км.

Ночью температура воздуха опустится до -10...-15°, в некоторых районах при прояснениях до -18°, местами ожидается туман. Во второй половине дня прогнозируют снег, ветер со скоростью до 14 м/с. Максимальные температуры составят -5...-10°.

Диана Соловьёва

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