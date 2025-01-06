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обновлено 16:16

Пенсионер погиб в результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

62-летний житель погиб в результате столкновения трех автомобилей — двух «Лада» и Nissan в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла сегодня около 12-00 на автодороге Ижевск—Сарапул.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Предварительно, 30-летний водитель «Лада» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan под управлением 34-летнего жителя и «Лада», за рулем которого находился 64-летний мужчина.

В результате аварии погиб 62-летний пассажир автомобиля под управлением 64-летнего водителя. Оба водителя «Лада» были госпитализированы с травмами. Мужчине, управлявшему иномаркой, и двум его пассажирам, включая четырехлетнего ребенка, оказали разовую медпомощь на месте ДТП.

На месте аварии работают оперативные службы, движение временно ограничено. Причины ДТП устанавливаются.

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