обновлено 12:56
В Тобольске из-за оползня частично обрушилось ограждение исправительной колонии
В Тобольске (Тюменская область) произошло частичное обрушение основного ограждения исправительной колонии из-за оползня. Инцидент произошел в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным регионального УФСИН, в результате обрушения пострадавших нет. «Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности»,– говорится в сообщении.
После инцидента организовали проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.