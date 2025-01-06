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обновлено 12:56

В Тобольске из-за оползня частично обрушилось ограждение исправительной колонии

В Тобольске (Тюменская область) произошло частичное обрушение основного ограждения исправительной колонии из-за оползня. Инцидент произошел в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным регионального УФСИН, в результате обрушения пострадавших нет. «Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности»,– говорится в сообщении.

После инцидента организовали проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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