Уборку 635 придомовых территорий проверили в Ижевске с начала 2025 года

Соблюдение Правил благоустройства проверили на 635 придомовых территориях в Ижевске с начала года. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, было выявлено 181 нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-служба администрации Ижевска

Пресс-служба администрации Ижевска



Проверялась своевременность очистки тротуаров, проездов и кровель домов от снега и наледи. После первой контрольной проверки срок на устранение нарушений составляет 24 часа. В 136 случаях из 181 представители ТСЖ и управляющих компаний оперативно устранили нарушения. Остальных вызвали для составления административного протокола.

Размер штрафов за непроведение работ по уборке территорий и объектов благоустройства (ч. 1 ст. 11.2 № 57-РЗ) для граждан составляет до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.