Власти Чишминского района потратят до 6,2 млн рублей на покупку двух Haval
Администрация Чишминского района ищет поставщика легковых автомобилей Haval Jolion и Haval F7 или их эквивалентов. По данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена электронного аукциона — 6,2 млн руб., средства будут выделены из районного бюджета. Машины должны быть произведены не ранее 2024 года и быть белого или серого цвета.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Как следует из включенного в закупочную документацию разрешения на покупку товаров иностранного производства (выдано Министерством промышленности и торговли РФ), универсал и кроссовер нужны администрации для исполнения обязанностей должностными лицами и сотрудниками.
Поставщик должен определиться 13 января.