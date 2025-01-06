Катки и горки Челябинска открылись после потепления

В Челябинске 6 января вновь открылись горки в парке имени Юрия Гагарина и в саду Победы. Также работу возобновил ледовый городок «Остров сокровищ». Об этом сообщает пресс-служба управления культуры Челябинска.

С 6 января также открылись катки в городском саду имени Александра Пушкина, парках имени Валентины Терешковой и Юрия Гагарина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 4 и 5 января указанные горки и катки были закрыты из-за потепления. Температура воздуха в Челябинске в эти дни поднялась до +3°C.