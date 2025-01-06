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В Краснодаре пополнили автопарк новыми трамваями и электробусами

В 2024 году автопарк Краснодара пополнился 40 новыми трамваями, 7 электробусами и 83 автобусами. Весь транспорт оснащен кондиционерами и адаптирован для перевозки маломобильных граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Параллельно продолжается строительство трамвайной линии в район Западного обхода. Также заключен контракт на проектирование новой трамвайной ветки в микрорайон Гидростроителей с реконструкцией улицы Автолюбителей.

В рамках краевой программы развития перевозчики Краснодара приобрели 37 автобусов, еще 46 транспортных единиц закупили компании, работающие по регулируемому тарифу.

Кроме того, в 2024 году на брутто-контракты перевели 8 маршрутов, увеличив их общее количество до 15. Пассажиров по данному соглашению перевозят 70 автобусов.

Нурий Бзасежев

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