В Краснодаре пополнили автопарк новыми трамваями и электробусами

В 2024 году автопарк Краснодара пополнился 40 новыми трамваями, 7 электробусами и 83 автобусами. Весь транспорт оснащен кондиционерами и адаптирован для перевозки маломобильных граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Параллельно продолжается строительство трамвайной линии в район Западного обхода. Также заключен контракт на проектирование новой трамвайной ветки в микрорайон Гидростроителей с реконструкцией улицы Автолюбителей.

В рамках краевой программы развития перевозчики Краснодара приобрели 37 автобусов, еще 46 транспортных единиц закупили компании, работающие по регулируемому тарифу.

Кроме того, в 2024 году на брутто-контракты перевели 8 маршрутов, увеличив их общее количество до 15. Пассажиров по данному соглашению перевозят 70 автобусов.

Нурий Бзасежев