Более 1700 звонков поступило на горячую линию «Спасай море»
Свыше 1,7 тыс. обращений поступило на горячую линию «Спасай море», созданную для помощи в ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море. Только 5 января специалисты зафиксировали 114 звонков, сообщает пресс-служба центра добровольцев.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Линия работает с 24 декабря. Операторы колл-центра помогают жителям и волонтерам с информацией о расположении координационных центров и пунктов выдачи снаряжения, а также дают рекомендации по безопасному участию в уборке побережья.
Узнать подробности можно по телефону: 8(86133)3-25-74 или на сайте «Спасай море».
Утечка нефтепродуктов произошла в результате крушения двух танкеров в Черном море. В Керченском проливе 15 декабря столкнулись «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9 тыс. тонн мазута. В связи с масштабом загрязнения на Кубани 26 декабря ввели федеральный режим ЧС.