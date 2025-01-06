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Более 1700 звонков поступило на горячую линию «Спасай море»

Свыше 1,7 тыс. обращений поступило на горячую линию «Спасай море», созданную для помощи в ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море. Только 5 января специалисты зафиксировали 114 звонков, сообщает пресс-служба центра добровольцев.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Линия работает с 24 декабря. Операторы колл-центра помогают жителям и волонтерам с информацией о расположении координационных центров и пунктов выдачи снаряжения, а также дают рекомендации по безопасному участию в уборке побережья.

Узнать подробности можно по телефону: 8(86133)3-25-74 или на сайте «Спасай море».

Утечка нефтепродуктов произошла в результате крушения двух танкеров в Черном море. В Керченском проливе 15 декабря столкнулись «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9 тыс. тонн мазута. В связи с масштабом загрязнения на Кубани 26 декабря ввели федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев

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